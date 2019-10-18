Пугачева с новой укладкой и ярким макияжем анонсировала уникальный фильм

Алла Пугачева в этом году отпраздновала 70-летие. Для поклонников она устроила большой концерт. Цены на выступление Примадонны порой были заоблачные, поэтому не все смогли позволить себе такую роскошь. Даже Ксения Бородина передумала покупать билет для мамы, когда узнала цены. Но Алла Борисовна нашла способ, как обрадовать поклонников.

В начале октября она объявила, что ее концерт скоро покажут в кинотеатрах. А накануне артистка опубликовала свое новое селфи. несмотря на столь зрелый возраст, Пугачева умело обращается со смартфоном и любит делать снимки для мужа, когда он находится на гастролях. На новом фото она позировала с ярким макияжем. Алла Борисовна сделала smoky eyes и подчеркнула губы помадой. В последнее время певица часто носит выпрямленные волосы, но на это раз она их завила в пышные кудри.

«С 31 октября стартует акция „Алла Пугачева. Тот самый концерт“ в кинотеатрах России. Начинаем с Дальнего Востока и заканчиваем в Москве. Вам, которые хотели бы, но не смогли попасть на концерт, посвящаю. Если хоть что-нибудь останется в ваших сердцах, то большей награды я и не желаю», — написала Алла Борисовна.

Сергей Лазарев, Артур Пирожков, Игорь Гуляев и другие известные персоны отреагировали на пост. Они заверили, что это прекрасная идея. Многие из них собираются пойти в кино и насладиться пением Примадонны. А поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Они считают, что она только хорошеет с возрастом. Стильное селфи вызвало у них бурую эмоций. Филипп Киркоров тоже не остался в стороне. «Такое могла придумать только ОНА!», — заявил он.

А вы пойдете в кино, чтобы увидеть Пугачеву?