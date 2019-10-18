Шестилетняя дочь Анны Снаткиной проявила задатки феминистки

Шестилетняя дочь актеров Анны Снаткиной и Виктора Васильева демонстрирует задатки феминистки. Недавно малышка заявила звездной маме, что выбирая между братиком и сестренкой, она предпочла бы вторую. В беседе с журналистами Анна поведала, что она и супруг нередко задумываются о том, чтобы родить еще одного ребенка, ведь семья, в которой нет детей или их мало, не может считаться счастливой и полноценной. Когда же звездные родители решили обсудить этот вопрос с Вероникой, девочка удивила их ответом.

Как уточняет Starhit, на вопрос о том, кого бы она хотела, Вероника ответила, что предпочла бы девочку. Когда же Анна спросила у нее, почему, малышка пояснила, что считает девочек более безопасными, ведь мальчики, вырастая, «становятся вредными и обижают девочек».

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«Спросила: с чего она это взяла? Ответ дочки меня развеселил. Оказалось, что на детской площадке у Вероники есть подружка Тася, а у той брат. Вот она и насмотрелась на их отношения», — пояснила Снаткина.

Отметим, что пара Васильева и Снаткиной считается одной из самых примерных в шоу-бизнесе. Анна и Виктор живут в счастливом браке уже 12 лет, и ни разу не были замечены в скандалах и изменах.