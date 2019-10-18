ЗВЕЗДЫ

Шестилетняя дочь Анны Снаткиной проявила задатки феминистки

Недавно девочка заявила звездной маме, что предпочла бы сестру брату.

Шестилетняя дочь Анны Снаткиной проявила задатки феминистки
Анна Снаткина/Фото: https://www.instagram.com/p/B1Y8sh_nWb9/

Шестилетняя дочь актеров Анны Снаткиной и Виктора Васильева демонстрирует задатки феминистки. Недавно малышка заявила звездной маме, что выбирая между братиком и сестренкой, она предпочла бы вторую. В беседе с журналистами Анна поведала, что она и супруг нередко задумываются о том, чтобы родить еще одного ребенка, ведь семья, в которой нет детей или их мало, не может считаться счастливой и полноценной. Когда же звездные родители решили обсудить этот вопрос с Вероникой, девочка удивила их ответом.

Как уточняет Starhit, на вопрос о том, кого бы она хотела, Вероника ответила, что предпочла бы девочку. Когда же Анна спросила у нее, почему, малышка пояснила, что считает девочек более безопасными, ведь мальчики, вырастая, «становятся вредными и обижают девочек».

«Спросила: с чего она это взяла? Ответ дочки меня развеселил. Оказалось, что на детской площадке у Вероники есть подружка Тася, а у той брат. Вот она и насмотрелась на их отношения», — пояснила Снаткина.

Отметим, что пара Васильева и Снаткиной считается одной из самых примерных в шоу-бизнесе. Анна и Виктор живут в счастливом браке уже 12 лет, и ни разу не были замечены в скандалах и изменах.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна СнаткинаАнна Снаткина и Виктор ВасильевАнна Снаткина новостиВиктор Васильевдочь Анны Снаткиной
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Шестилетняя дочь Анны Снаткиной проявила задатки феминистки
Интересно?
Поделись с друзьями: