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«Настоящее кино»: Джигурда похвалил новый фильм Панина

Картина «Я вернулся», по мнению актера, хороша тем, что создатели трудились не ради денег.

«Настоящее кино»: Джигурда похвалил новый фильм Панина
Никита Джигурда призвал идти на новый фильм Панина. Фото: globallookpress.com

Год назад стало известно о том, что скандальный актер Алексей Папин снимает собственный фильм под названием «Я вернулся». Название многообещающее, так как сам актер ранее заявлял, что у него нет денег на выплату алиментов и штрафов в связи с тем, что он давно нигде не снимался. Недавно друг артиста Никита Джигурда, который тоже участвовал в создании фильма Панина, посмотрел черновой вариант картины. Опубликовав на своей странице в Instagram тизер фильма, актер высказал свое мнение по поводу этой работы.

«Настоящее кино получилось, ибо творилось оно не ради баблоса. И несмотря на малый бюджет картины, в которой все актёры, заметьте, любя Лёшу, снимались бесплатно, фильм будет замечательным. И это вопреки циничной, агрессивной, хейтерской атаке на Лёху», — пишет Джигурда.

Он призвал всех своих поклонников обязательно посмотреть эту картину, когда она появится на экранах. Однако с датой выхода этого фильма до сих пор ничего не ясно.

Напомним, известный скандалист и дебошир Алексей Панин в одной из телепередач признался, что он бисексуал. Этим летом он шутил о том, что сделал себе операцию по смене пола.

Вы тоже хотите поскорее увидеть этот фильм?

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Алексей ПанинкомментарийНикита Джигурдановый фильмрецензия на фильм
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«Настоящее кино»: Джигурда похвалил новый фильм Панина
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