Мама Тимати вспомнила, как рожала в палате на шестерых

По словам Симоны Юнусовой, сейчас у рожениц совсем другие условия.

Мать рэпера Тимати, который недавно во второй раз стал отцом, Симона Юнусова в Instagram вспомнила, в каких условиях приходилось рожать ей. Как она заметила, это просто небо и земля с тем, что происходит сейчас и тогда.

«Во времена моей молодости я рожала в роддоме с палатой на шестерых и родзалом на четверых рожениц одновременно! Душ общий в конце коридора на всё отделение, а про отношение вообще вспоминать не хочется», — заметила Симона Юнусова.

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Как отметила мама Тимати, ее внучка Алиса родилась за границей. Однако сейчас и в России есть достойные медицинские центры. Именно в таком рожала модель Анастасия Решетова своего сына Ратмира.

Она заявила, что ее невестку заботой окружили прекрасные врачи: Марк Курцер, Ольга Курбатская, Наталья Зорина! Каждого из них она поблагодарила за гуманизм к роженицам и красоту. «И только находясь в непосредственной близости, понимаешь, что стоит за этой «лёгкостью», — добавила она, намекая на их нелегкий труд.