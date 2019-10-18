Саруханов вспомнил совет, который дала ему Пугачева после пятого развода

Певец Игорь Саруханов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем пятом неудавшемся браке. Его женой стала девушка по имени Екатерина. Причем ранее она очень нравилась другу Саруханову певцу Евгению Осину. Сам музыкант утверждает, что Катю у Осина не уводил. Просто так сложились обстоятельства, что она выбрала в итоге его.

«Она Жене Осину долгое время не отвечала взаимностью. В итоге Женя стал ухаживать за другой, а я стал встречаться с Катей. С ней у меня родилось очень много хороших и красивых песен. К примеру, «Бухта радости», — заметил он.

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К сожалению, и пятый брак Игоря Саруханова потерпел крах. Вместе с Екатериной он был пять лет, а потом они развелись. Любопытно, что во всех пяти браках у певца не было детей.

«Алла Пугачева после этого мне дала мне один очень важный совет. Она сказала: «Желаю тебе из тысячи женщин встретить ту, которая родит тебе ребенка». Алла моя хорошая подруга. Я ее очень люблю и уважаю», — сказал Игорь Саруханов, который в итоге воспользовался этим советом. Сейчас у него две дочери от шестой жены.