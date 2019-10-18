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Саруханов вспомнил совет, который дала ему Пугачева после пятого развода

Как сказал музыкант, Примадонна его близкая подруга.

Саруханов вспомнил совет, который дала ему Пугачева после пятого развода
Саруханов развелся с пятой женой/http://globallookpress.com

Певец Игорь Саруханов в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал ведущему Борису Корчевникову о своем пятом неудавшемся браке. Его женой стала девушка по имени Екатерина. Причем ранее она очень нравилась другу Саруханову певцу Евгению Осину. Сам музыкант утверждает, что Катю у Осина не уводил. Просто так сложились обстоятельства, что она выбрала в итоге его.

Алла Пугачева. Фото
Пугачева дала важный совет Саруханову/globallookpress.com

«Она Жене Осину долгое время не отвечала взаимностью. В итоге Женя стал ухаживать за другой, а я стал встречаться с Катей. С ней у меня родилось очень много хороших и красивых песен. К примеру, «Бухта радости», — заметил он.

К сожалению, и пятый брак Игоря Саруханова потерпел крах. Вместе с Екатериной он был пять лет, а потом они развелись. Любопытно, что во всех пяти браках у певца не было детей.

«Алла Пугачева после этого мне дала мне один очень важный совет. Она сказала: «Желаю тебе из тысячи женщин встретить ту, которая родит тебе ребенка». Алла моя хорошая подруга. Я ее очень люблю и уважаю», — сказал Игорь Саруханов, который в итоге воспользовался этим советом. Сейчас у него две дочери от шестой жены.

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Тэги:

Алла ПугачеваБорис КорчевниковИгорь СарухановПрограмма "Судьба человека"
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Саруханов вспомнил совет, который дала ему Пугачева после пятого развода
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