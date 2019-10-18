Нюша отправилась в путешествие вместе с 11-месячной дочкой

Нюша в ноябре прошлого года впервые стала мамой. Своему мужу Игорю Сивову певица подарила дочку. Влюбленные до сих пор скрывают имя ребенка и ее лицо. Однако в день рождения звезды подруга случайно «засветила» личико малышки. Поклонники уверены, что кроха растет копией своей мамы. К слову, певица делает все, чтобы ее ребенку было комфортно. Она летом даже переехала жить с семьей в большой загородный дом.

Молодая маму уже спустя несколько месяцев после родов вернулась к работе. Теперь она гастролирует, но при этом предпочитает не расставаться с наследницей. Свободное время Нюша посвящает ей. Так 18 октября она сообщила, что снова собралась в поездку. На этот раз ее будет сопровождать муж. Артистка опубликовала трогательное фото из аэропорта. В кадре она запечатлена в спортивном костюме. Девушка наблюдает за тем, как Сивов держит на вытянутых руках подросшую дочку.

Малышка при этом облачена в ползунки молочного цвета. Видно, что у нее отрасли волосы. К слову, уже скоро крохе исполнится один год.

«Всей командой сегодня. Кто угадает куда мы летим, тому поставлю», — заинтриговала Нюша.

Большинство поклонников сошлись во мнении, что певица решила отдохнуть в Майами или на Мальдивах. Муж артистки подтвердил, что они отправились в отпуск, но место отдыха рассекречивать не стал. «Перезарядка, солнце и снова в бой!», — написал он. Фанаты также восхитились семьей девушки. «Какая красивая семья», «Очень классная семья на самом деле», «Какие милые», «Дочка милаха», «Маленькая принцесса», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что недавно Нюша удалила свою фирменную родинку. Многие поклонники из-за этого сильно расстроились.

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