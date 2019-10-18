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«Ее совратил археолог»: Саруханов объяснил уход от него второй жены

По словам музыканта, его все время не было дома, так что удивляться нечему.

«Ее совратил археолог»: Саруханов объяснил уход от него второй жены
Саруханову изменила вторая жена/http://globallookpress.com

Певец и музыкант Игорь Саруханов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Он рассказал ведущему Борису Корчевникову о своих неудавшихся браках. Второй женой музыканта была девушка, которую звали Нина. Вместе они были на протяжении пяти лет. Причем именно вторая жена в итоге настояла на разводе.

Игорь Саруханов. Фото
Саруханову изменяла вторая жена/http://globallookpress.com

«С Ниной мы познакомились на гастролях группы «Цветы». Это было в Казани. Вижу идет прекрасная девушка. Я ее остановил. Оказалось, что остановил на пять лет. Она сначала была секретарем у министра. Затем ушла в археологию. Ее в итоге совратил какой-то археолог. Она родила дочку от него и была счастлива», — заявил он.

Как сказал музыкант, у них не получилось заиметь совместных детей. Всему виной его постоянное отсутствие дома. Жена не раз намекала на пополнение в семействе, но он относился к этому безалаберно и легкомысленно.

При этом он заметил, что как только Нина от него ушла, то вскоре родила ребенка. Интересно, что зла на вторую жену музыкант не держит. Он считает, что значит так было предначертано судьбой.

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Тэги:

Борис КорчевниковИгорь СарухановказаньПрограмма "Судьба человека"
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«Ее совратил археолог»: Саруханов объяснил уход от него второй жены
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