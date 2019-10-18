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Старшая дочь Бородиной метит в модели

Ранее десятилетняя Маруся уже принимала участие в Неделе моды в Москве.

Старшая дочь Бородиной метит в модели
Маруся Будагова-Бородина/Фото: https://www.instagram.com/p/B3UkrbXAO3V/

Старшая дочь Ксении Бородиной Маруся вышла на подиум в одежде от популярного детского бренда. Накануне в столице открылся еще один бутик от марки «Кенгуру». На мероприятии присутствовали многочисленные представители светской тусовки. Так, на открытии были замечены супруга Павла Погребняка Мария и бывшая супруга Константина Богомолова Дарья Мороз.

Приехала посмотреть на показ 10-летней дочери и телеведущая Ксения Бородина с младшей дочерью Теоной. Знаменитость осталась в восторге от прохода старшей дочери по подиуму и поделилась событием у себя в stories. Маруся прошлась по сцене в золотистом платье с пышной юбкой-солнце и черном приталенном пиджаке. На ногах школьницы красовались аккуратные черные туфельки.

Маруся Будагова-Бородина
Маруся Будагова-Бородина/Фото: https://www.instagram.com/borodylia/

Сама Маруся, судя по всему, участием в мероприятии осталась довольна. Дочь Бородиной улыбалась маме со сцены и с радостью принимала комплименты от ведущего. Отметим, что подобный выход Маруси – не первый: ранее она уже появлялась в качестве модели на Неделе моды в Москве.

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Старшая дочь Бородиной метит в модели
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