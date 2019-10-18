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«Выглядишь потрясающе»: Галкин оценил внешность жены 82-летнего Кончаловского

Супруг Пугачевой признался, что не смог пропустить эфир «Вечернего Урганта» с участием Юлии Высоцкой.

«Выглядишь потрясающе»: Галкин оценил внешность жены 82-летнего Кончаловского
Юлия Высоцкая (Фото: Globallookpress.com)

Максим Галкин оценил внешность жены 82-летнего Андрея Кончаловского. Супруг Примадонны отечественной эстрады не оставил без внимания новый выход в свет Юлии Высоцкой, прокомментировав ее свежие снимки в Instagram, которые были сделаны на съемочной площадке шоу Ивана Урганта.

46-летняя телеведущая позировала с ведущим «Вечернего Урганта» в облегающем черном платье-футляр. Отказавшись от аксессуаров и других украшений. Лаконичный образ возлюбленной Андрея Кончаловского дополнили белоснежные туфли-лодочки. Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, Высоцкая отдает предпочтение монохромному стилю, не перебарщивая с драгоценностями.

В микроблоге актрисы между Юлией и Максимом завязался диалог, в котором муж Аллы Борисовны признался, что не смог пропустить эфир шоу «Вечерний Ургант», узнав, что в студии в качестве гостьи появится Высоцкая.

«Выглядишь потрясающе!» — отметил Галкин, сделав комплимент возлюбленной Андрея Кончаловского.

«Merci», — ответила на похвалу Максима Юлия.

«Смотрели эфир!!», — добавил шоумен, обратившись к актрисе.

«Правда?! Приятно, очень», — поблагодарила Галкина телеведущая.

К слову, в недавнем интервью 46-летняя Юлия Высоцкая поразмышляла над особенностями своего характера, заявив, что считает себя перфекционистом. При этом знаменитость не скрывает: она требовательна не только к окружающим, но и к себе. Любое начинание или проект супруга 82-летнего Андрея Кончаловского доводит до совершенства, с особой ответственностью относясь к деталям.

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Тэги:

Алла ПугачеваАндрей КончаловскийЗвездный стильИван УргантМаксим Галкинмода и стильПрограмма "Вечерний Ургант"Юлия Высоцкая
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«Выглядишь потрясающе»: Галкин оценил внешность жены 82-летнего Кончаловского
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