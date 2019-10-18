ЗВЕЗДЫ

Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли

Телеведущая отметила, что ее наследница смотрит много советских мультиков, поэтому так разговаривает.

Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли
Ляйсан Утяшева. фото: instagram.com/liasanutiasheva/

Ляйсан Утяшева и Павел Воля для многих стали примером идеальной современной семьи. Они успешно строят карьеру и при этом растят двоих детей. У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали. Лишь этим летом во время семейного отпуска поклонники впервые увидели лица малышей. Как оказалось, они очень похожи на своих родителей.

В последнее время Утяшева активно влилась в светскую жизнь. Она то и дело посещает различные мероприятия, участвует в фотосессиях и дает интервью для престижных изданий. Но накануне вечером ее снимки с работы и тренировок разбавило забавное видео с подросшей дочерью. Поклонники давно не видели девочку, поэтому очень обрадовались ролику. В кадре София в солнцезащитных очках загадывает загадку. «Зеленое, но не травка. Кругло, но не солнце. Иногда может быть квадратное, а иногда в форме сердечка. Чаво это?», — спрашивает кроха.

«Сыграем в „Что? Где? Когда?“ Вопрос задаёт София Воля, 4 года. P.S. „Чаво это?“ — это мы явно пересмотрели советские мультфильмы», — отметила Ляйсан.

Поклонники восхитились наследницей Воли. Они отметили, что она очень харизматичная и может составить конкуренцию такой любимице Сети, как Лиза Галкина. «София очень похожа на папу», «Как похожа на Пашу», «Какая милая», «Какая артистка растет», «Копия папы!», «Она прелесть», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все де отгадали загадку. Правильный ответ — кольцо с изумрудом.

Напомним, что дети Утяшевой занимаются спортом и изучают языки. Ранее она призналась, что в их семье есть важное правили, они с Павлом никогда не ругаются при наследниках и не повышают на них голос.

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дети звездЗвездные детиЛяйсан УтяшеваПавел Воля
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Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли
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