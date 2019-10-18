Утяшева показала подросшую дочку Софию от Павла Воли

Ляйсан Утяшева и Павел Воля для многих стали примером идеальной современной семьи. Они успешно строят карьеру и при этом растят двоих детей. У пары подрастают шестилетний сын Роберт и четырехлетняя дочь София. Своих наследников до недавнего времени супруги скрывали. Лишь этим летом во время семейного отпуска поклонники впервые увидели лица малышей. Как оказалось, они очень похожи на своих родителей.
В последнее время Утяшева активно влилась в светскую жизнь. Она то и дело посещает различные мероприятия, участвует в фотосессиях и дает интервью для престижных изданий. Но накануне вечером ее снимки с работы и тренировок разбавило забавное видео с подросшей дочерью. Поклонники давно не видели девочку, поэтому очень обрадовались ролику. В кадре София в солнцезащитных очках загадывает загадку. «Зеленое, но не травка. Кругло, но не солнце. Иногда может быть квадратное, а иногда в форме сердечка. Чаво это?», — спрашивает кроха.
«Сыграем в „Что? Где? Когда?“ Вопрос задаёт София Воля, 4 года. P.S. „Чаво это?“ — это мы явно пересмотрели советские мультфильмы», — отметила Ляйсан.
Поклонники восхитились наследницей Воли. Они отметили, что она очень харизматичная и может составить конкуренцию такой любимице Сети, как Лиза Галкина. «София очень похожа на папу», «Как похожа на Пашу», «Какая милая», «Какая артистка растет», «Копия папы!», «Она прелесть», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые все де отгадали загадку. Правильный ответ — кольцо с изумрудом.
Напомним, что дети Утяшевой занимаются спортом и изучают языки. Ранее она призналась, что в их семье есть важное правили, они с Павлом никогда не ругаются при наследниках и не повышают на них голос.
А вам нравится эта семья?