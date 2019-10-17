Заедавшая стресс Седокова нашла новый способ похудеть

«Недавно, в одном из ресторанов, наблюдала встречу психолога с подписчицами», — поделилась Анна Седокова в своем микроблоге. Она рассказала, что девушки толпились вокруг коуча и спешили сделать с ним селфи. В связи с этим певица пришла к выводу, что сегодня «психологи и мотиваторы — новые рок-звезды». При этом Анна признается, что порой заходит на страницы психологов в социальных сетях, однако, увидев банальные советы и выводы, покидает их.

Седокова призналась, что за последнее время принимала много таблеток и «заедала стресс», поэтому набрала пять килограммов лишнего веса, хотя собиралась похудеть. Она написала другу, которому удалось сбросить мешающие килограммы. «Я сразу начала писать ему, как и все девочки о его диете и волшебном средстве», — рассказала Анна. «Да, есть быстрые жиросжигатели, которые съедят вам всю нервную систему, но такой классной и безвредной, чтобы лежать на диване и худеть — нет», — добавила она.

Певица поделилась также историей своей подруги, которая похудела, потому что ела одни огурцы. «Действие — это то, что приведёт нас всех к успеху. И действие это не клик по экрану», — объясняет артистка. Она добавляет, что постарается переформатировать свою любовь к вредной пище в отвращение к ней. «Попробую перепрограммировать свою страсть к еде и относиться в картошке фри, как к яду. К вредной, любимой еде не как удовольствию, а как к яду, который отравляет мое тело», — делится своим рецептом похудения Седокова.