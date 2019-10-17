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Полина Гагарина сбежала на романтическую прогулку с мужем

Певица поделилась с подписчиками фото, которые сделала вместе с супругом во время спонтанного свидания.

Полина Гагарина сбежала на романтическую прогулку с мужем
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Полина Гагарина рассказала подписчикам своего микроблога, что им с мужем Дмитрием Исхаковым не так часто удается остаться вдвоем. «Уложили Миюшу на дневной сон и убежали с Димоном на романтическую прогулку ВДВОЁМ!» — поделилась Полина. 

Гагарина призналась, что такие прогулки — большая редкость. При этом она добавила, что паре повезло с погодой. «Погода нам подыгрывала сегодня на все 100%! Середина октября +18», — написала она. 

На фото Полина и Дмитрий гуляют по осенним улицам, подбрасывают в воздух желтые кленовые листья и отдыхают в шезлонгах. Супруги поженились несколько лет назад, у них растет дочь Мия. Также у певицы есть сын от первого брака — нынешний супруг быстро нашел с ним общий язык.

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Полина Гагарина сбежала на романтическую прогулку с мужем
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