Эвелина Бледанс готовит для преданных зрителей долгожданный сюрприз

Актриса рассказала подписчикам о будущем спектакле. «В погоне за красивыми селфи в инстаграме, за количеством лайков и борьбе с хейтерами, в вечных спорах — «айфон» или «андроид» — не потеряли ли мы себя?» — задается вопросом Эвелина.

Она объясняет, что новый спектакль, который получил название «Фальшь», расскажет о любви и сложностях ее поиска в современном мире. «Мы готовим много сюрпризов!» — обещает Бледанс. Она объясняет, что один из них — фантастические костюмы, которые создал дизайнер Игорь Гуляев.

Актриса сообщила, что показы спектакля пройдут 24 и 27 октября и 8 и 15 ноября. Фолловеры Бледанс согласились с ней о том, что сегодня в мире много фальши и пожелали ей удачи в новой роли.