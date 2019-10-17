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Эвелина Бледанс готовит для преданных зрителей долгожданный сюрприз

Актриса анонсировала новый спектакль в театре Романа Виктюка.

Эвелина Бледанс готовит для преданных зрителей долгожданный сюрприз
Эвелина Бледанс. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Актриса рассказала подписчикам о будущем спектакле. «В погоне за красивыми селфи в инстаграме, за количеством лайков и борьбе с хейтерами, в вечных спорах — «айфон» или «андроид» — не потеряли ли мы себя?» — задается вопросом Эвелина. 

Она объясняет, что новый спектакль, который получил название «Фальшь», расскажет о любви и сложностях ее поиска в современном мире. «Мы готовим много сюрпризов!» — обещает Бледанс. Она объясняет, что один из них — фантастические костюмы, которые создал дизайнер Игорь Гуляев. 

Актриса сообщила, что показы спектакля пройдут 24 и 27 октября и 8 и 15 ноября. Фолловеры Бледанс согласились с ней о том, что сегодня в мире много фальши и пожелали ей удачи в новой роли. 

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Игорь ГуляевРоман Виктюкспектакльтеатртеатр Романа ВиктюкаЭвелина Блёданс
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Эвелина Бледанс готовит для преданных зрителей долгожданный сюрприз
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