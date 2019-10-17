Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Анна Калашникова оказалась среди гостей премьеры нового сериала «Полярный», который выходит на телеканале ТНТ. Актриса и модель поразила всех своим ярким образом. На премьеру она надела короткое красное платье-бюстье в пайетках.

«Я долго выбирала, что надеть. Но сегодня я участвовала в показе моды на Mercedes Fashion Week как модель и была уже почти собрана. Оставалась только определиться с платьем. И я решила, что это будет красный», — объяснила свой выбор Анна.

Она добавила, что погода может повлиять на ее выбор одежды. «Так как сегодня тепло и можно позволить себе чуть больше, чем в промозглую ветреную погоду», — заявила Калашникова.