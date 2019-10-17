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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Актриса не осталась незамеченной на презентации.

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
Анна Калашникова. Фото: Кристина Десятова

Анна Калашникова оказалась среди гостей премьеры нового сериала «Полярный», который выходит на телеканале ТНТ. Актриса и модель поразила всех своим ярким образом. На премьеру она надела короткое красное платье-бюстье в пайетках. 

«Я долго выбирала, что надеть. Но сегодня я участвовала в показе моды на Mercedes Fashion Week как модель и была уже почти собрана. Оставалась только определиться с платьем. И я решила, что это будет красный», — объяснила свой выбор Анна. 

Она добавила, что погода может повлиять на ее выбор одежды. «Так как сегодня тепло и можно позволить себе чуть больше, чем в промозглую ветреную погоду», — заявила Калашникова. 

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«Полярный»Анна Калашниковапремьера сериалароссийский сериалСериалТНТ
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Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье
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