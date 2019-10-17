Мария Погребняк надела кожаный комбинезон, несмотря на критику мужа

Жена футболиста появилась на премьере нового сериала ТНТ и рассказала журналистам, что не всегда может позволить себе одеться, как хочет.

В Москве состоялась премьера нового комедийного сериала канала ТНТ «Полярный» о бывшем бандите, который пытается наладить новую жизнь, но сталкивается прошлым. На премьере фильма, главную роль в котором сыграл Михаил Пореченков, побывала Мария Погребняк. Жена футболиста Павла Погребняка пообщалась с журналистами.

Девушка рассказала о вкусах своего супруга относительно девушек. «Ему нравятся элегантные образы, классический стиль. Юбочки, платья, туфли на высоких каблуках. И сегодня он мой образ не одобрил: комбинезон, кепку и эти ботинки», — пожаловалась Погребняк.

На премьере Мария появилась в черном кожаном комбинезоне, черной кепке, с широким поясом с массивной пряжкой на талии. «У него игра в другом городе, так что я пришла одна и могу позволить себе быть модной, а с ним буду элегантной», — объяснила Погребняк. Она отметила, что всегда прислушивается к совету мужа. «Он глава нашей семьи, и он же «шея». А женщина должна быть музой, и я стараюсь! Но а когда его нет, могу и похулиганить, и быть просто модной», — заметила Мария.