Марина Орлова раскрыла суть судебного конфликта с режиссером Панченко

В разговоре с Teleprogramma.pro актриса и продюсер рассказала о том, как одолжила другу крупную сумму денег и почему ее «ушли» из фильма, в который она вложила личные средства. Дело в итоге дошло до суда.

Стало известно, что актриса Марина Орлова выиграла суд против режиссера Дмитрия Панченко. Бывшие друзья судились из-за денег, которые постановщик задолжал Орловой. Корреспондент Teleprogramma.pro связалась с актрисой и выяснила у нее подробности.

Орлова рассказала, что в течение долгого времени они с Панченко были настоящими друзьями. В какой-то момент Дмитрий попросил подругу помочь ему с финансами. «Мы собрали всей семьей — моя мама, моя сестра собрали все свои сбережения и отдали Диме, потому что у него были проблемы. Я не знаю, как можно поступить так с людьми, которые могут выручить тебя в самую тяжелую минуту», — рассказывает Марина.

Актриса вспоминает, как Дмитрий уговаривал ее помочь найти ему работу. «Дима с телефона не слезал. Говорил: «Марина, давай, у нас будет собственный фильм. Мы снимем шедевр, получим Каннскую пальмовую ветвь»», — говорит она. По словам актрисы, в тот момент она работала с Михаилом Задорновым и предложила тому снять фильм по одной из его пьес. Сатирик согласился, и тогда на роль режиссера актриса предложила Дмитрия Панченко. «Никогда в жизни Задорнов не одарил бы взглядом его», — уверяет она, объясняя, что писатель хорошо знал знаменитых российских постановщиков и мог бы обратиться к любому из них.

Как говорит актриса, проблемы начались уже в период съемок картины «Однажды в Америке, или чисто русская сказка». Некоторым артистам не удавалось выплатить гонорар — тогда Марине приходилось использовать собственные средства, чтобы они вышли на площадку. Орлова занималась поиском локаций для съемок и другими организационными моментами. Однако в титрах фильма в качестве продюсера вдруг оказалась указана жена режиссера, которую, по словам Марины, никто не видел на площадке.

Актриса отмечает, что у нее возникало желание разобраться в бухгалтерии фильма, и именно на этой почве начались ее конфликты с Панченко. «Я ему в шутку сказала: «В чем причина и почему я и на этот раз не получу зарплату?» — рассказывает Орлова и добавляет, что сама никуда не уходила со съемок — ее «ушли».

Орлова напомнила, что так и не получила гонорар за съемку как актриса. Собственно, это была причина одного из ее исков против Панченко. «Была колоссальная наглость. Он не только не вернул долг, но и не заплатил мою зарплату. Я играла главную роль. Продюсерские тоже не заплатил», — объясняет актриса. В результате оба иска — о выплате гонорара за съемки и возврате личного долга — Орлова выиграла. По ее словам, Панченко как мог оттягивал решение суда. «Я не подавала на проценты по долгу, которые накопились за шесть лет, а это большие деньги — сумма составляет уже 4 миллиона рублей. Я надеялась, что если прощу ему эту сумму, он хотя бы отдаст остальное, основную сумму долга, но этого не произошло», — добавляет Орлова.

Актриса уверяет, что читала нелестные отзывы Панченко о ней самой и не может понять причины его поведения. Однако Орлова говорит, что не потеряла веру в людей. «Это не значит, что я теперь не верю людям. Но этого человека нет для меня больше. Зато есть другие», — подводит итог артистка.