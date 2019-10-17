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«Нам годик!»: Сергей Безруков отметил с близкими личное событие

Актер опубликовал видео с празднования первого дня рождения своего музыкального коллектива «Крестный папа».

«Нам годик!»: Сергей Безруков отметил с близкими личное событие
Сергей Безруков. Фото: Борис Кудрвов/ЭГ

В 2018 году Сергей Безруков объявил о создании музыкального коллектива под названием «Крестный папа». С тех пор артист успел дать несколько концертов в составе группы, в том числе провести большое выступление в Crocus City Hall. А на днях Безруков отметил первый день рождения ансамбля. 

В видео, которое Сергей разместил в своем микроблоге, он выносит черный торт, на котором изображена электрогитара и выполнена надпись «Крестный папа». Для артиста это личное событие, которое он отметил в кругу близких ему людей и которым поделился в Сети.

«Крестному папе» годик! Спасибо группе, всей команде», — поблагодарил коллег актер.

Он заметил, что сейчас на торте всего одна свеча, однако он надеется, что когда-нибудь он и остальные музыканты встретятся в преклонном возрасте, когда свечей будет много. 

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Тэги:

«Крестный папа»группамузыкаСергей Безруков
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«Нам годик!»: Сергей Безруков отметил с близкими личное событие
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