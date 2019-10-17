«Нам годик!»: Сергей Безруков отметил с близкими личное событие

В 2018 году Сергей Безруков объявил о создании музыкального коллектива под названием «Крестный папа». С тех пор артист успел дать несколько концертов в составе группы, в том числе провести большое выступление в Crocus City Hall. А на днях Безруков отметил первый день рождения ансамбля.

В видео, которое Сергей разместил в своем микроблоге, он выносит черный торт, на котором изображена электрогитара и выполнена надпись «Крестный папа». Для артиста это личное событие, которое он отметил в кругу близких ему людей и которым поделился в Сети.

«Крестному папе» годик! Спасибо группе, всей команде», — поблагодарил коллег актер.

Он заметил, что сейчас на торте всего одна свеча, однако он надеется, что когда-нибудь он и остальные музыканты встретятся в преклонном возрасте, когда свечей будет много.