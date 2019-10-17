Савельева обнажилась на пляже, прикрывшись муслиновой пеленкой сына

Александра Савельева в этом году впервые стала мамой. Своему возлюбленному Кириллу Сафонову она подарила сына Леона. О своей беременности артистка предпочитала никому не рассказывать. Лишь недавно она призналась, что едва не умерла при родах, но все обошлось. А этой осенью счастливые супруги уехали в Израиль, чтобы выдать замуж дочь Сафонова от прошлых отношений, Анастасию. Девушка сочеталась браком с ирландским бизнесменом Стивеном Мерфи.

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После красивой свадебной церемонии молодожены стали наслаждаться медовым месяцем, а Савельева с мужем остались в теплой стране и несколько дней посвятили релаксу. Утром и вечером певица любит прогуливаться вдоль побережья с коляской. А накануне она даже позагорала и показала свое фото в купальнике. После родов прошло полгода, но Саша уже вернулась в форму, что и продемонстрировала.

Но, как позже призналась сама девушка, она не смогла сдержаться и сделала пикантный кадр. На новом фото она запечатлена на побережье обнаженной. Пикантные части тела она прикрыла белой пеленкой своего сына. Взгляд артистки опущен вниз, а ее ноги касаются морской воды.

«Тогда, на рассвете, я все-таки сделала фотографию. Упрямая до жути — без своего не уйду. Пикантности прибавляет муслиновая пеленка Леона, кстати, фотографировал тоже он… Вернее, его коляска служила опорой для телефона. Нам понравилось, что получилось, а потом пошли будить папу», — рассказала Савельева.

Поклонники не стали осуждать молодую маму и даже восхитились ее красотой. «Ах, какое море и цвет, и вы», «Сашенька, ты прелесть!», «Как Венера», «Восхитительное фото! Не как все, не как у всех. Загадочно, романтично!», «Остановись мгновение — ты прекрасно», «Саша, в вас столько грации и стати», — прокомментировали пост подписчики.

А вы любите делать фото на пляже?