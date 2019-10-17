Сестры Михалковы впервые за много лет встретились с братом Артемом без детей

Анна Михалкова недавно получила ТЭФИ как лучшая актриса. Но также она является примерной мамой. Девушка вырастила двух сыновей — Сергея и Андрея, а теперь занимается подрастающей дочкой Лидией. Ко всему прочему, у нее очень теплые отношения с сестрой Надеждой. Они часто вместе гуляют и даже в отпуск порой отправляют вдвоем. На днях артистка случайно встретилась с родственницей и обнаружила, что у них одинаковый маникюр и наряды в одной цветовой гамме.

больше по теме Сестры Михалковы случайно оделись в одной цветовой гамме Даже маникюр у сестер оказался одинаковым.

Как известно, у режиссера Никиты Михалкова есть не только дочки, но и сын Артем. Он продолжил дело отца и стал режиссером. 42-летний артист редко выходит в свет, но накануне провел целый день со своими сестрами. Сначала Надежда опубликовала трогательное фото. В кадре она сидит за столиком на улице вместе с сестрой и братом. Они пью кофе и сок. При этом Анна и Артем спрятали глаза за солнцезащитными очками.

«Аня, Тема, Надя. 2019 p.s. Аня отругала, что я так мало написала, Тема сказал, что Аня пишет всегда лучше чем я! Я решила дополнить свою первоначальную подпись …. Эти два человека, мои родственники и мы никогда не поссоримся», — написала Михалкова-младшая.

Позже ее сестра тоже поделилась снимком. На этот раз семейный подряд позировал у пристани с яхтами. Они решили сделать совместное фото на закате, поэтому снова надели очки, чтобы спрятаться от последних лучей солнца.

«Кто эти люди? Почему они выше меня на голову? Мы первый раз за очень много лет оказались вместе без детей и с мамой…. удивительное забытое ощущение… на три дня мы стали снова детьми, которые путешествуют с родителями! Подпись для Нади: король, королева и их водитель», — написала Анна в своей манере.

Поклонники восхитились семейными фото. Многие отметили, что именно такие моменты бесценны. «Как вашим родителям удалось воспитать вас такими дружными?! По доброму завидую», «Семья — это сила!», «Какие вы тут зачетные! Славные!», «Надя вся как папа, все такие похожие и все разные….» — отозвались подписчики. А Надя решила устроить соревнования по количествам лайков. «Отправь Теме отчёт о лайках», — попросила она. «Жду, когда побольше будет, чтобы обогнать тебя!» — схитрила Анна.

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