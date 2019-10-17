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«Какие вы дружные!»: Лиза и Гарри Галкины поделились с Вайкуле секретом

Малыши рассказали подруге мамы, что съели мороженое.

«Какие вы дружные!»: Лиза и Гарри Галкины поделились с Вайкуле секретом
Галкин и Вайкуле. Фото Global look press.

Лайма Вайкуле не смогла остаться равнодушной при виде Лизы и Гарри Галкиных, обнявшихся на пороге дома. «Какие вы дружные!» — воскликнула она. Гарри тут же застеснялся и убрал руку сестры со своей шеи. Видео с этими милыми мгновениями выложили в Сеть фанаты младшей дочери Пугачевой.

Лиза, безусловно, более бойкая девочка, нежели ее брат Гарри. Когда Вайкуле и ее гражданский муж Андрей Латковский заметили пятнышко от мороженого на одежде ребенка, он сильно смутился и попытался отойти в сторону. А Лиза начала громко смеяться и рассуждать, что у нее нет пятен, ведь она ест аккуратно. Эти детские рассуждения опять порадовали друзей Пугачевой, не сумевших сдержать смеха.

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Алла ПугачеваЕлизавета ГалкинаЛиза ГалкинаМаксим Галкин
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«Какие вы дружные!»: Лиза и Гарри Галкины поделились с Вайкуле секретом
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