Пассажир самолета, севшего в кукурузном поле, готов сняться в фильме о подвиге пилотов

Накануне стало известно, что Первый канал запускает производство художественного фильма о «чуде в кукурузном поле». В основу ляжет реальная история рейса «Уральских авиалиний». Тогда самолет, которым управлял Дамир Юсупов, столкнувшись со стаей чаек, совершил аварийную посадку в поле.

Корреспондент Teleprogramma.pro связалась с одним из пассажиров того самого рейса, Сеймуром Гадировым. Как оказалось, он ничего не слышал о проекте Первого канала. «Никто не связывался», — заявил он. Однако добавил, что с радостью принял бы предложение сняться в картине. При этом Сеймура не испугала бы перспектива вновь пережить все неприятные моменты.

Гадиров вспоминает, что вышел из самолета в числе последних пассажиров. «Всем людям помогал выходить. Я потерял в этот момент барсетку. Взял спокойно, спустился и начал снимать. И сразу в YouTube», — рассказывает он.

Сеймур называет произошедшее чудом. «Это чудо, и всем могу это доказать. Все Господь дает. И этот пилот тоже от Бога», — уверяет он. Гадиров признает, что его жизнь изменилась после чудесного рейса. «Я верующий человек. Каждый день молитву пять раз читаю. Ни одного слова грубого не говорю, всем помогаю. Стараюсь быть правильным, мир любить, природу любить. С собой все равно ничего не заберем. Надо правильно жить», — считает мужчина.

При этом Гадиров продолжает пользоваться услугами авиакомпаний. К примеру, недавно он вернулся из Турции, куда также летал самолетом.

больше по теме Первый канал снимет фильм про посадивших самолет в кукурузном поле летчиков Накануне съемочная группа прилетала в Екатеринбург, чтобы лично пообщаться с каждым из сотворивших чудо-пилотов.

Он отмечает, что пассажиры не успели познакомиться между собой в день аварии. «Не до знакомства было», — объясняет он. Позднее, признается Сеймур, удалось познакомиться на многочисленных телепередачах. С одним из пассажиров рейса Гадиров продолжает созваниваться. Также он собирается лично навестить пилота Дамира Юсупова и поблагодарить его за спасенную жизнь.

Несмотря на то что Гадиров не слышал о проекте Первого канала, он уже стал героем фильма — правда, документального. «Один европеец, испанец, нашел меня. Он начал в августе — приглашал меня в студию. Документальный фильм снимает», — рассказывает Сеймур, но признается, что не знает, когда выйдет картина.