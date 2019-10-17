Актрису «Чего хотят женщины» экстренно госпитализировали после аварии

56-летняя Хелен Хант оказалась в больнице после серьезной аварии на дороге в Лос-Анджелесе. Как стало известно, оскароносная актриса находилась на пассажирском сиденье черного внедорожника в момент, когда в него на перекрестке въехала белая иномарка. Машина перевернулась. Очевидцы вызвали на место случившегося скорую помощь. Пострадавшую Хант увезли в больницу в Беверли-Хиллз.

Как уточняет портал TMZ, актрису доставили в медицинское учреждение в стабильном состоянии. Некоторое время после пережитого Хант жаловалась на боль в теле, но специалистам удалось справиться с неприятными ощущениями. Чуть позже знаменитость отпустили домой – она не получила серьезных повреждений. Что стало с остальными участниками ДТП, пока неизвестно.