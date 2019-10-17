Размерчик не подошел: экс-участница «Дома-2» судится с пластическим хирургом

Экс-участница скандального шоу «Дом-2» Инесса Шевчук судится с пластическим хирургом из-за неустраивающих ее грудных имплантов. К помощи медиков девушка обратилась сразу, как только покинула телестройку – в марте 2015 года. Помимо груди тогда Шевчук пожелала частично изменить лицо. Тогда результатом девушка, судя по всему, была довольна – она часто публиковала откровенные снимки, на которых делала акцент на декольте.

Mash отмечает, что недавно Шевчук начали беспокоить проблемы со здоровьем – большая грудь спровоцировала сильные боли в спине 25-летней участницы. Шевчук обратилась к врачам с просьбой избавить ее от имплантов. Хирург выполнять повторные работы отказался. Тогда модели ничего не оставалось, как обратиться в суд с просьбой не только исполнить ее просьбу, но и компенсировать моральный вред. О какой сумме идет речь, не сообщается.

Сама Шевчук сложившуюся ситуацию не комментирует. Последний эротический снимок с обнаженной грудью девушка опубликовала шесть дней назад.