Маргарита Суханкина нашла способ вернуться во времена своей молодости

Образ Маргариты Суханкиной станет главным в новой картине о группе «Мираж», которую собираются снимать в начале следующего года. Сама певица заявила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, что с удовольствием откликнулась на предложение. Маргарита не только будет озвучивать закадровый текст, но и сама появится на экране.

«Для меня работа станет возвращением во времена моей молодости», — призналась Суханкина. Она добавила, что ей будет любопытно еще раз прожить свои собственные впечатления, которые она испытала во времена работы с группой «Мираж».

Маргарита добавила, что в настоящий момент проводит встречи с авторами будущего фильма. Она рассказывает им подробности своего сотрудничества с коллективом, которые лягут в основу сценария.

Напомним, Маргарита Суханкина в 80-е годы записала множество песен для группы «Мираж». Именно под ее вокал гастролировали солистки коллектива — Татьяна Овсиенко и Ирина Салтыкова.