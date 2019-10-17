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Маргарита Суханкина нашла способ вернуться во времена своей молодости

Певица, чей голос слышали зрители концертов легендарной группы «Мираж», рассказала порталу Teleprogramma.pro о своем участии в новом фильме о коллективе.

Маргарита Суханкина нашла способ вернуться во времена своей молодости
Маргарита Суханкина. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Образ Маргариты Суханкиной станет главным в новой картине о группе «Мираж», которую собираются снимать в начале следующего года. Сама певица заявила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, что с удовольствием откликнулась на предложение. Маргарита не только будет озвучивать закадровый текст, но и сама появится на экране. 

«Для меня работа станет возвращением во времена моей молодости», — призналась Суханкина. Она добавила, что ей будет любопытно еще раз прожить свои собственные впечатления, которые она испытала во времена работы с группой «Мираж». 

Маргарита добавила, что в настоящий момент проводит встречи с авторами будущего фильма. Она рассказывает им подробности своего сотрудничества с коллективом, которые лягут в основу сценария. 

Напомним, Маргарита Суханкина в 80-е годы записала множество песен для группы «Мираж». Именно под ее вокал гастролировали солистки коллектива — Татьяна Овсиенко и Ирина Салтыкова. 

 

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Тэги:

«Мираж»документальный фильмИрина СалтыковаМаргарита СуханкинаТатьяна Овсиенко
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Маргарита Суханкина нашла способ вернуться во времена своей молодости
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