Внука Пугачевой уговорили сняться в романтической фотосессии с женой

Никита Пресняков — сын Владимир Преснякова и Кристина Орбакайте — в этом году отпраздновал бумажную свадьбу со своей возлюбленной Аленой Красновой. Ни для кого не секрет, что молодой мужчина занимается музыкой. Но в отличие от своих знаменитых родственников, ему ближе не попса, а рок. Он много времени уделяет творчеству и своей группе MULTIVERSE. По этой причине его избранница часто ездит в отпуск одна. По ее словам, разлука только подогревает их отношения.

больше по теме Невестка Орбакайте разбавила монохромный образ белыми бриджами Алена Краснова устроила фотосессию среди осенних деревьев.

Внук Аллы Пугачевой предпочитает современный стиль одежды, креативно стрижется и катается на скейтборде. А вот его возлюбленная олицетворение женственности. Все ее образы очень элегантные. Она любит носить блузки, легкие платья, юбки и шляпки. Краснова решила не упускать возможность и недавно устроила романтическую фотосессию с супругом в осенней тематике. Правда, Никиту пришлось уговаривать — фотографироваться он любит куда меньше жены.

На кадрах пара гуляет по парку, устраивает пикник и целуется на фоне листвы и деревьев. При этом Никита облачен в серый джемпер, брюки в тон и в дутый пуховик светло-карамельного цвета. А вот его избранница предпочла темные плотные колготки, белоснежный свитер с высоким воротом и рубашку-платье на пуговицах с поясом терракотового цвета.

«Наша осень», — написала Алена. «Кадры из к/ф «Пикник с Аленой 3: Желтый лист возвращается», — предложил свое название Пресняков.

Поклонники восхитились стильными образами и яркими фото. «Волшебная пара! Все фотографии великолепны!», «Красиво, стильно и трогательно», «Никита, вы очень красивая пара», «Очень классные, счастливые и конечно красивые!», «Такие влюблённые… молодцы!», «Никитос просто принц», — прокомментировали пост подписчики.

А вы любите фотографироваться?