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Сестра Бузовой работала уборщицей ради денег на обновки

Анна рассказала, что в детстве часто смотрела на сверстниц и тоже мечтала выглядеть стильно.

Сестра Бузовой работала уборщицей ради денег на обновки
Анна Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B25wwGgHB2l/

Анна Бузова, как и ее сестра Ольга, стала зарабатывать деньги с 14 лет. Журналистам родственница телеведущей рассказала, что ее и Олино детство было не самым простым. Тогда мать и отец сестер боялись, что Оля и Аня пойдут по кривой дороге. Однако в какой-то момент сестры поняли, что главным приоритетом для них является образование.

Порталу «7дней» Анна рассказала, что, как и Оля, зарабатывать она начала в 14 лет. В том возрасте ее окружали девчонки из достаточно богатых семей. У них была стильная одежда и развлечения, о которых они мечтали. Чтобы не отставать от сверстниц, Аня подрабатывала. Девушка признается – тогда она была уверена, что модные вещи и дорогая косметика скрасят ее жизнь. За период юности Бузова-младшая успела поработать продавцом сувениров, промоутером и даже уборщицей, как и Оля. Сейчас же Анна активно развивает собственный бизнес и социальные сети. Единственное, что Бузовой не близко – это телевидение. Анна отмечает, что нервничает, когда ее снимают камеры, поэтому право появляться в кадре она оставила сестре.

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Сестра Бузовой работала уборщицей ради денег на обновки
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