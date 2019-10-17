Сестра Бузовой работала уборщицей ради денег на обновки

Анна Бузова, как и ее сестра Ольга, стала зарабатывать деньги с 14 лет. Журналистам родственница телеведущей рассказала, что ее и Олино детство было не самым простым. Тогда мать и отец сестер боялись, что Оля и Аня пойдут по кривой дороге. Однако в какой-то момент сестры поняли, что главным приоритетом для них является образование.

больше по теме Бузова зарабатывала первые деньги подметанием полов в больнице Ольга призналась, что с детства росла в небогатой семье и не могла позволить себе брендовые вещи.

Порталу «7дней» Анна рассказала, что, как и Оля, зарабатывать она начала в 14 лет. В том возрасте ее окружали девчонки из достаточно богатых семей. У них была стильная одежда и развлечения, о которых они мечтали. Чтобы не отставать от сверстниц, Аня подрабатывала. Девушка признается – тогда она была уверена, что модные вещи и дорогая косметика скрасят ее жизнь. За период юности Бузова-младшая успела поработать продавцом сувениров, промоутером и даже уборщицей, как и Оля. Сейчас же Анна активно развивает собственный бизнес и социальные сети. Единственное, что Бузовой не близко – это телевидение. Анна отмечает, что нервничает, когда ее снимают камеры, поэтому право появляться в кадре она оставила сестре.