Именем Федора Смолова назвали сельский дом культуры на Алтае

Как сообщает телеканал «Вести-Алтай», в селе Костин Лог, что в Алтайском крае, наконец отремонтировали местный дом культуры. Как оказалось, средства в размере 400 тысяч рублей отправил футболист Федор Смолов. До этого жители села пытались собрать деньги с помощью краудфандинга, но выручить удалось лишь около трех с половиной тысяч рублей.

Сам Федор отреагировал на событие в своем Instagram. Он поздравил жителей села с успешным завершением ремонта крыши. Спортсмен пообещал навестить учреждение лично.

Как выяснилось, причиной, по которой Смолов перевел деньги, стало его участие в проекте Comment Out, который выпускает студия «Чикен Карри». В качестве задания Федору пришлось выбирать: оставить плохой комментарий под постом звезды в Instagram, либо отправить деньги в маленькое село. Спортсмен выбрал второй вариант — так средства попали в Костин Лог.