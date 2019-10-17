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Именем Федора Смолова назвали сельский дом культуры на Алтае

Футболист заявил, что готов посетить населенный пункт.

Именем Федора Смолова назвали сельский дом культуры на Алтае
Федор Смолов. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Как сообщает телеканал «Вести-Алтай», в селе Костин Лог, что в Алтайском крае, наконец отремонтировали местный дом культуры. Как оказалось, средства в размере 400 тысяч рублей отправил футболист Федор Смолов. До этого жители села пытались собрать деньги с помощью краудфандинга, но выручить удалось лишь около трех с половиной тысяч рублей. 

Сам Федор отреагировал на событие в своем Instagram. Он поздравил жителей села с успешным завершением ремонта крыши. Спортсмен пообещал навестить учреждение лично. 

Как выяснилось, причиной, по которой Смолов перевел деньги, стало его участие в проекте Comment Out, который выпускает студия «Чикен Карри». В качестве задания Федору пришлось выбирать: оставить плохой комментарий под постом звезды в Instagram, либо отправить деньги в маленькое село. Спортсмен выбрал второй вариант — так средства попали в Костин Лог. 

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Тэги:

Александр ГудковАлтайский крайБлаготворительностьФедор Смоловфутболфутболист
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Именем Федора Смолова назвали сельский дом культуры на Алтае
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