ЗВЕЗДЫ

Молодые и счастливые: в Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна

Поклонники до сих пор не верят, что их брак завершился некрасивым разводом.

Молодые и счастливые: в Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна
Евгений Петросян. Фото Global look press. КП

После 32 лет брака пара Петросяна и Степаненко распалась, затеяв тяжелый процесс по разделу имущества. Для многих поклонников их творчества это известие было шокирующим. Действительно, трудно смириться с мыслью, что когда-то неразлучная семья может развалиться, причем так некрасиво.

На фоне этой информации в Сети всплыл архивный снимок комиков, на котором зафиксирован светлый момент их молодости и беззаботного счастья.

«Во, молодец, дедушка, еще родят детей, как Примадонна», «Как же эти деньги портят людей», «Очень жаль», «Развод – ничто. Миллиард – все», «Мой брат сказал однажды мне: «Если не задалось, не жди! Полжизни привыкал я к ней, а нужно было просто уйти», «Никогда не поздно изменить свою жизнь, наплевать на привязанность и боязнь перемен», — оставили комментарии под снимком люди.

Напомним, по слухам, причиной расставания звездной четы стала 30-летняя помощница 73-летнего Евгения Вагановича Татьяна Брухунова.

Эта ситуация сильно оскорбила бывшую супругу Елену Степаненко, решившую без боя не отдавать совместно нажитое имущество. В настоящее время женщина претендует на большую часть богатства. А оно, надо сказать, немалое – 1,5 млрд рублей. Мачеху в этой судебной битве поддержала дочь Петросяна Викторина Петросянц.

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Молодые и счастливые: в Сети обсуждают архивное фото Степаненко и Петросяна
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