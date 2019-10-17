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От бутылочек до питания: Лопырева заявила, что у ее восьмимесячного сына все самое лучшее

Модель поделилась новым снимком с наследником.

От бутылочек до питания: Лопырева заявила, что у ее восьмимесячного сына все самое лучшее
Виктория Лопырева. фото: globallookpress.com

Виктория Лопырева в феврале этого года впервые стала мамой. Теперь она заботится о сыне Марке Лео. Воспитывать малыша ей помогает возлюбленный Игорь Булатов, а также ее мама Ирина. Несмотря на свой новый статус, модель продолжает активно путешествовать. За минувшее лето она успела объездить часть Европы. Но на днях девушка приехала в Москву, где собирается остановиться на некоторое время, чтобы побыть с близкими.

Накануне Виктория успела принять участие в фотосессии и побывать на свидании со своим возлюбленным. Она уже пришла в форму после родов, поэтому смело облачается в облегающие платья без бретелек или шорты. Модель демонстрирует, что счастлива, в будущем она планирует вскоре устроить свадьбу со своим избранником.

Тем ни менее, пока Лопырева на первое место ставит потребности ребенка. Недавно у малыша вылез первый зуб. Она кормит его грудью, но при этом уже стала прикармливать. На новом фото девушка запечатлена дома в шелковом домашнем костюме. На руках она держит восьмимесячного наследника, облаченного в серые ползунки с принтом. Комната украшена воздушными шарами в форме футбольных вещей, на полу лежат игрушке, а на столе детское питание, соски и бутылочки.

По словам Виктории, она пользуется продукцией японской компании, которая специализируется на товарах для детей.

«С первого дня команда заботится о том, чтобы у Марка Лео было все необходимое — лучшие бутылочки, гипоаллергенные продукты для тела, прорезыватели для зубов и многое другое… С первым ребёнком хочется купить все и сразу, но со временем формируются собственные предпочтения», — рассказала знаменитость.

Но поклонников больше привлекло фото. Одни заметили, что модель держит ребенка на руках неуверенно, другие отметили, что она затмила на фото даже сына. «Как-то ребёнка держит неумело…», «Красивые ноги», «Вижу только ваши ноги», «Ути, какой сыночек красавец растет! Богатырь семьи! Викуля, отлично выглядишь, самое главное, чтобы сын был счастлив!» — прокомментировали пост подписчики.

А вы покупаете только лучшее для своих детей, или предпочитаете качественные, но недорогие товары?

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От бутылочек до питания: Лопырева заявила, что у ее восьмимесячного сына все самое лучшее
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