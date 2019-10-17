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«Бузова — это дохлая корова»: Солнцев раскритиковал шоу «План Б»

По словам шоумена, певица и телеведущая - неискренняя.

«Бузова — это дохлая корова»: Солнцев раскритиковал шоу «План Б»
Солнцев нелестно отозвался о Бузовой/globallookpress.com

Шоумен Рустам Солнцев раскритиковал проект «План Б», где ищут свою любовь юморист Тимур Батрутдинов и певица Ольга Бузова. Как сказал шоумен, у данного шоу очень низкие рейтинги.

Рустам Солнцев. Фото
Солнцев нелестно отозвался о Бузовой/globallookpress.com

«Оля уже стара для таких шоу. Это просто позорище. Первое правило на таких проектах – искренность. Какая искренность у Бузовой? Правильно, никакой. Бузова — это дохлая корова, которую пытаются доить. Она просто ноль», — сказал Рустам Солнцев, который стал известен широкой публике после того, как блистал на проекте «Дом-2».

Как сказал шоумен, рейтинги у программы очень низкие, поэтому ее и перенесли на ранее утро. По его мнению, создатели программы пытаются нащупать аудиторию, но вряд ли у них что-то из этого выйдет. «План Б», как он уверяет, просто никто не смотрит.

«Если бы это шоу смотрели, то оно стояло бы в хорошее вечернее время, но мы все с вами этого не видим», — заметил Рустам Солнцев.

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«Бузова — это дохлая корова»: Солнцев раскритиковал шоу «План Б»
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