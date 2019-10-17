Московский стиль: Водянова в пальто трендового цвета провела время в Чертаново

Наталья Водянова недавно нашла свободное время и приехала в Москву. Она побывала на званом ужине у Яны Рудковской и дала откровенное интервью на радио. Модель рассказала, как помогает людям с ограниченными возможностями благодаря своему фонду «Обнаженные сердца», о том, как живет ее сестра Оксана, которая страдает ДЦП и аутизмом, а также поделилась секретом своей стройной фигуры.

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Но на этом дела Водяновой на родине не закончились. Как оказалось, накануне она побывала в районе Москвы, Чертаново, где встретилась с местными школьниками. Она была облачена в алый спортивный костюм, ботинки на шнуровке и длинное пальто песочного цвета. Волосы модель собрала в хвост, от макияжа отказываться не стала, сделав акцент на губах. Наталья порадовала детей, так как открыла новый детский парк.

«Мы сделали это!!! Вчера в Чертаново на территории школы номер 1582 фонд „Обнаженные сердца“ открыл свой 206-й парк, 2-й в Москве», — поделилась она радостной новостью.

Знаменитость сделала памятные снимки с детьми на детской площадке. Они могли поговорить с ней и даже обняться. Поклонники восхитились таким поступком модели. Они поблагодарили ее и одарили добрыми словами. «Это очень круто! Какая вы молодец!», «Наташа — вы чудо!», «Наташенька — солнышко, лапонька, ясный свет! Обожаю», «Спасибо вам за то, что сдвигаете горы», «Браво», «вы пример для подражания», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится эта модель?