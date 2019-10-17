ЗВЕЗДЫ

Московский стиль: Водянова в пальто трендового цвета провела время в Чертаново

Модель открыла новый парк на территории школы № 1582.

Московский стиль: Водянова в пальто трендового цвета провела время в Чертаново
Наталья Водянова. фото: globallookpress.com

Наталья Водянова недавно нашла свободное время и приехала в Москву. Она побывала на званом ужине у Яны Рудковской и дала откровенное интервью на радио. Модель рассказала, как помогает людям с ограниченными возможностями благодаря своему фонду «Обнаженные сердца», о том, как живет ее сестра Оксана, которая страдает ДЦП и аутизмом, а также поделилась секретом своей стройной фигуры.

Но на этом дела Водяновой на родине не закончились. Как оказалось, накануне она побывала в районе Москвы, Чертаново, где встретилась с местными школьниками. Она была облачена в алый спортивный костюм, ботинки на шнуровке и длинное пальто песочного цвета. Волосы модель собрала в хвост, от макияжа отказываться не стала, сделав акцент на губах. Наталья порадовала детей, так как открыла новый детский парк.

«Мы сделали это!!! Вчера в Чертаново на территории школы номер 1582 фонд „Обнаженные сердца“ открыл свой 206-й парк, 2-й в Москве», — поделилась она радостной новостью.

Знаменитость сделала памятные снимки с детьми на детской площадке. Они могли поговорить с ней и даже обняться. Поклонники восхитились таким поступком модели. Они поблагодарили ее и одарили добрыми словами. «Это очень круто! Какая вы молодец!», «Наташа — вы чудо!», «Наташенька — солнышко, лапонька, ясный свет! Обожаю», «Спасибо вам за то, что сдвигаете горы», «Браво», «вы пример для подражания», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится эта модель?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Наталья ВодяноваНаталья Водянова фотороссийские модели
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Московский стиль: Водянова в пальто трендового цвета провела время в Чертаново
Интересно?
Поделись с друзьями: