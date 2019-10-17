Ляйсан Утяшева стала прообразом для куклы Барби

Супруга Павла Воли и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева стала прообразом для новой серии кукол Барби. Спортсменка и еще 19 девушек из других стран вдохновили американскую компанию Mattel на расширение коллекции в честь юбилея знаменитой игрушки – в этом году Барби исполняется 60 лет. Отметим, что Утяшева оказалась в одном ряду с такими знаменитыми женщинами, как художница Фрида Кало, американская модель Эшли Грэм, теннисистка из Японии Наоми Осака и американский математик Кэтрин Джонсон.

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Объясняя свой выбор, американцы описали Ляйсан как «яркую светскую львицу» и «талантливую гимнастку». В Mattel отметили, что пик карьеры Утяшевой пришелся на 2001 год – именно тогда она выиграла золотые медали на мировом первенстве. Сейчас Ляйсан является «успешной бизнесвумен», «основательницей проекта «Сила воли» и «послом на Чемпионате мира по футболу».