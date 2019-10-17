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Боярский приготовил сюрприз для поклонников в честь своего юбилея

26 декабря артисту исполнится 70, И к собственному дню рождения он выпустит альбом с неизданными ранее композициями.

Боярский приготовил сюрприз для поклонников в честь своего юбилея
Михаил Боярский. фото: globallookpress.com

Михаил Боярский больше известен как актер. Недавно он снялся в фильме «Гардемарины-4» режиссера Светланы Дружининой. Его персонажа, шевалье Де Брильи, пришлось воскресить ради такого случая. Но также артист известен и как певец. Его хиты «Зеленоглазое такси», «Все пройдет», «Спасибо, родная» давно стали любимыми в народе. Но в репертуаре певца есть и редкие композиции, которые никогда не издавались, но иногда он их исполнял на концертах или на телевидении.

Уже скоро, 26 декабря, Боярскому исполнится 70 лет. К юбилею звезда эстрады приготовил приятный и неожиданный сюрприз для поклонников. Он выпустит двойной альбом совместно с музыкальным издательством «Бомба Питер» и при участии продюсера Максима Федорова. На диске будут треки, которые артист создал совместно с такими выдающимися авторами, как Виктор Резников, Максим Дунаевский, Олег Кваша, Игорь Корнелюк.

Но стоит отметить, что некоторые композиции фанаты Михаила Сергеевича уже могли слышать. Еще в начале 2000-х годов его работы «Уютное кафе», «Лягушки», «Внутренний голос» звучали в телепередачах. Но будут и премьеры. Отрывки некоторых из них на днях появились в Сети. Продюсер Максим Федоров признался, что его любимым треком является «Пьеса во Вселенной».

«Основной упор делаем на песни Сергея Касторского, с которым Боярский дружил. Этот петербургский композитор уже умер. Записи не издавались. Из совсем редких треков Касторского — «Люблю!», «Пьеса во Вселенной», — пояснил Федоров. А другая песня — «Баллада о кино» — ждала своего часа с 2009 года. Именно тогда она была написана, но будет издана только сейчас, об этом сообщает «СтарХит». Альбом выйдет как в виде диска, так и в цифровом виде.

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Боярский приготовил сюрприз для поклонников в честь своего юбилея
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