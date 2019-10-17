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Сергей Губанов прокомментировал слухи о романе с Анастасией Веденской

Звезды вместе снимались в сериале «Рая знает все!»

Сергей Губанов прокомментировал слухи о романе с Анастасией Веденской
Губанов опроверг слухи, что у него роман с Веденской/https://www.instagram.com/gubanovsergey/

Актер Сергей Губанов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он прокомментировал слухи, что у него роман с актрисой Анастасией Веденской, с которой они вместе снимались в нашумевшем сериале «Рая знает все!»

Анастасия Веденская. Фото
Веденская опровергла слухи о романе с Губановым/https://www.instagram.com/anastasia_vedenskaia/

«Когда в Интернете появилась информация, что мы вместе, позвонил Насте. Я сказал: «Смотри, какая народная любовь!» Впрочем, со временем это стало уже не смешно. СМИ писали, что Веденская увела меня от жены, якобы разрушила мою семью. На самом деле мы просто друзья. Настя — моя родная душа, которая мне очень помогла», — заметил актер.

Веденская также появилась в студии. Она высказалась по поводу скандала, в котором оказалась замешана.

«На самом деле мы близкие люди, но друзья. У нас нет романтических отношений. Мы любим друг друга как коллеги. У нас были сложности. Мы ругались. Это нормально. Мы не пара, а просто словно родственники», — сказала Анастасия Веденская.

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Анастасия ВеденскаяПрограмма "Судьба человека"Сергей Губанов
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Сергей Губанов прокомментировал слухи о романе с Анастасией Веденской
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