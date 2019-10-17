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Девочка-загадка: Лиза Галкина очаровала своей естественностью

В фотокадр попала дочь Пугачевой с аниматором за обсуждением какого-то секрета.

Девочка-загадка: Лиза Галкина очаровала своей естественностью
Лиза Галкина. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Поклонники Лизы Галкиной бурно обсуждают в Сети очаровательный снимок девочки с аниматором в костюме принцессы. Глаза маленькой заговорщицы покорили сердца многих. Фото размещено на фанатской страничке младшей наследницы Пугачевой.

Судя по всему, действие происходит на каком-то детском празднике. И аниматор организовала увлекательную забаву с секретами. Любознательная Лиза с удовольствием вступила игру, живость ее реакции вновь разбередила сердца поклонников.

«Женский заговор», «Девичьи тайны», «Какая чудесная улыбка у Лизы! Очаровательная девочка», «Красоточка!», «По секрету всему свету», — не удержались от комментариев поклонники Лизы.

6-летняя дочь Галкина и Пугачевой действительно отличается редкой харизмой. Эту особенность заметили модные дизайнеры Москвы, они нередко приглашают девочку в качестве модели на показы. Лиза занимается танцами, йогой, французским языком и музыкой. И это далеко не полный список увлечений маленькой принцессы.

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Девочка-загадка: Лиза Галкина очаровала своей естественностью
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