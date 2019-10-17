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Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко

При этом бизнесвумен заметила, что тоже не безупречна.

Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко
Светлана Бондарчук. Фото Global look press

Светлана Бондарчук заявила телеканалу «Ю», что не понимает путь Ксении Собчак в создании своего именного бренда. Но при этом не осуждает светскую львицу.

«Победителей не судят. Можно так, как она свой путь прокладывать, а можно по-другому. Ксении путь – это Ксении путь. Я не понимаю его, не чувствую. Я могу за ним наблюдать, но не более того», — сказала Бондарчук.

По словам бизнесвумен, она тоже не пытается быть безупречной. И, мало того, не является ей, совершая ошибки и поступки разного уровня. Иногда не слишком хорошие.

Между тем, Светлана уточнила, что старается сосредоточиться на себе, не мешая жить окружающим. «Тут у меня степень контроля очень высокая», — сказала она. Бондарчук считает, что ей есть о чем рассказать женщинам. Возможно, в будущем она напишет книгу о своей дороге к успеху.

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Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко
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