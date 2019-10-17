Бондарчук призналась, что поведение Собчак ей не близко

При этом бизнесвумен заметила, что тоже не безупречна.

Светлана Бондарчук заявила телеканалу «Ю», что не понимает путь Ксении Собчак в создании своего именного бренда. Но при этом не осуждает светскую львицу.

больше по теме Яна Рудковская сравнила себя с Собчак и Канделаки По мнению продюсера, она похожа характером на этих звезд телевидения.

«Победителей не судят. Можно так, как она свой путь прокладывать, а можно по-другому. Ксении путь – это Ксении путь. Я не понимаю его, не чувствую. Я могу за ним наблюдать, но не более того», — сказала Бондарчук.

По словам бизнесвумен, она тоже не пытается быть безупречной. И, мало того, не является ей, совершая ошибки и поступки разного уровня. Иногда не слишком хорошие.

Между тем, Светлана уточнила, что старается сосредоточиться на себе, не мешая жить окружающим. «Тут у меня степень контроля очень высокая», — сказала она. Бондарчук считает, что ей есть о чем рассказать женщинам. Возможно, в будущем она напишет книгу о своей дороге к успеху.