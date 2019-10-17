ЗВЕЗДЫ

Охлобыстин боится «звездной болезни» собственных детей

Артист отметил, что некоторые из его наследников уже вполне узнаваемы.

Охлобыстин боится «звездной болезни» собственных детей
Охлобыстины/Фото: https://www.instagram.com/p/Bye3psUFwkb/

Иван Охлобыстин опасается, что члены его семьи сойдут с ума во время съемок нового одноименного шоу на ТВ-3. Своими опасениями артист поделился с журналистами во время обсуждения нового проекта. Иван рассказал, что некоторые его наследники уже пошли по стопам отца – 22-летняя Дуся, например, предпочла работу орнитологом занятию администратора в «Главкино». 20-летняя Варвара увлекается пением, 19-летний Василий учится во ВГИКе. Не видит Охлобыстин творческих задатков лишь в младших детях – Савве и Иоанне. Мальчик, появляясь в объективе камеры, часто смеется, что мешает съемочному процессу. Охлобыстин же надеется, что его сын поймет всю прелесть нахождения в кадре, когда подрастет.

Звезда «Интернов» признался – он боится, что во время съемок «Охлобыстиных» и после них его дети могут сойти с ума. Иван уверен – если шоу с участием его жены и детей станет популярным, их всех начнут узнавать на улицах, а о бремени знаменитого человека он знает не понаслышке. Иван отметил, что популярного человека достаточно часто узнают на улицах. Не может он спокойно появиться и в супермаркете, ведь и там его настигают поклонники с просьбой сфотографироваться и дать автограф. Однако Охлобыстин относится к этому философски и призывает к тому же отпрысков. Он уверен – славу отрабатывать надо, но у нее «есть и бонусы» в виде возможности транслировать свои идеи, передает слова артиста «7 дней».

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Охлобыстин боится «звездной болезни» собственных детей
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