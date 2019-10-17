Наргиз ответила на вопрос, ищет ли она себе продюсера

Певица Наргиз в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос, собирается ли она в будущем искать себе продюсера. Как известно, летом нынешнего года у нее произошло болезненное расставания с Максимом Фадеевым, который пять лет работал с ней. Сейчас ей нельзя исполнять все старые песни, к котором приложил руку продюсер.

«Не приведи господь искать продюсера. Это старомодное слово. Они нужны для тех, кто не умеет ничего делать. Я сама себе продюсер», — заявила звезда.

Также она отметила, что у нее большие планы на будущее. «Мне надо добить свою программу. Хочу, чтобы в коллективе прошла притирка между музыкантами, чтобы мы начали уже созидать. Я сама заработала за шесть лет неплохие деньги, поэтому могу вкладывать в свое творчество», — заметила исполнительница.

По словам Наргиз, для нее важно после всех скандалов остаться самой собой. «Хочу быть индивидуальной артисткой и следовать своим задумкам», — сказала она.