Снигирь с ужасом вспомнила эксперименты со стилем в студенческие годы

Юлия Снигирь обладает стройной фигурой и правильными чертами лица, поэтому может составить конкуренцию моделям. К тому же, она обладает утонченным чувством стиля. Девушка любит одеваться элегантно и женственно, а также не боится ярких цветовых решений. Долгое время актриса носила длинные волосы шоколадного оттенка, но в начале октября сменила прическу. Она коротко подстригла локоны и покрасила их в более темный цвет.

Поклонники осудили звезду. Многие решили, что новый имидж не идет Снигирь. Они стали писать негативные высказывания о ее прическе. Актриса долго хранила молчание, но на днях решил тактично пояснить, почему ей не стоит давать советы касательно имиджа. В соцсети Юлия разместила архивное фото, на котором запечатлена с длинными прямыми волосами с рыжим отблеском. Она рассказала, что в студенческие годы искала себя и очень часто меняла что-то во внешности.

«Мне 21, я студентка МПГУ, и у меня мелированные пряди в волосах. До этого я пробовала быть рыжеволосой и даже загорелой блондинкой (знакомые не узнавали при встрече). Я пробовала странно эпатажно одеваться. Я пробовала одеваться подчеркнуто сексуально (у меня даже были лакированные ботфорты», — вспомнила артистка.

Теперь она предполагает, что такой путь поиска нужно пройти, чтобы найти себя настоящую, свою истинную сущность. Снигирь обратилась к своим подписчикам с просьбой, чтобы они больше не давали ей своих рекомендаций.

«Мне комфортно быть здесь и сейчас и именно такой, какая я есть. Спасибо за советы перекрасить, подстричь/отрастить волосы, набрать вес и т.д. Но дело в том, что только я знаю, что мне нужно», — подвела итог девушка.

А вы часто меняете прически или красите волосы?