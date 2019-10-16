ЗВЕЗДЫ

77-летнюю Веру Алентову перестали узнавать после пластики

В Сети появились новые снимки звезды фильма «Москва слезам не верит». Поклонники удивились, увидев ее лицо.

77-летнюю Веру Алентову перестали узнавать после пластики
Вера Алентова. фото: globallookpress.com

Вера Алентова в последние годы практически не снимается в кино. Но в прошлом году вышел новый фильм с ее участием «Ампир V». Все же большую часть времени она привыкла проводить в театре. Не так давно актриса побывала на открытии 70-го сезона в Московском театре имени Пушкина. Тогда 77-летняя артистка поразила всех своей стройностью и элегантным нарядом. Она выглядела посвежевшей.

Но на днях Алентова снова вышла в свет. Она присутствовала на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На столь важном мероприятии были члены его семьи, а также друзья и коллеги. Среди гостей был замечен и режиссер Владимир Меньшов.

На следующий день в Сети появились фото с мероприятия. Папарацци удалось вблизи снять актрису. Еще в 2009 году появилась информация, что она сделала неудачную пластику лица. Тогда все обсуждали, как изменилось лицо актрисы. Недавно ходили слухи, что она якобы вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию. Однако поклонники ужаснулись, увидев, как женщина сейчас выглядит. Они считают, что великая артистка перестала быть узнаваемой.

Отметим, что Алентова предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. Зато она охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот. Сама актриса заверяет, что чувствует себя прекрасно. Ей всегда было важно, чтобы вещи хорошо сидели на ее фигуре.

А вы любите эту актрису?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Вера Алентовапластика звездФото звезд
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
77-летнюю Веру Алентову перестали узнавать после пластики
Интересно?
Поделись с друзьями: