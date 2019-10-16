77-летнюю Веру Алентову перестали узнавать после пластики

Вера Алентова в последние годы практически не снимается в кино. Но в прошлом году вышел новый фильм с ее участием «Ампир V». Все же большую часть времени она привыкла проводить в театре. Не так давно актриса побывала на открытии 70-го сезона в Московском театре имени Пушкина. Тогда 77-летняя артистка поразила всех своей стройностью и элегантным нарядом. Она выглядела посвежевшей.

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Но на днях Алентова снова вышла в свет. Она присутствовала на торжественном открытии мемориальной доски в честь актера Алексея Баталова. На столь важном мероприятии были члены его семьи, а также друзья и коллеги. Среди гостей был замечен и режиссер Владимир Меньшов.

На следующий день в Сети появились фото с мероприятия. Папарацци удалось вблизи снять актрису. Еще в 2009 году появилась информация, что она сделала неудачную пластику лица. Тогда все обсуждали, как изменилось лицо актрисы. Недавно ходили слухи, что она якобы вновь легла под нож хирурга, чтобы исправить ситуацию. Однако поклонники ужаснулись, увидев, как женщина сейчас выглядит. Они считают, что великая артистка перестала быть узнаваемой.

Отметим, что Алентова предпочитает не говорить о пластике и омолаживающих процедурах. Зато она охотно рассказывает, как можно похудеть. По ее словам, просто нужно закрыть рот. Сама актриса заверяет, что чувствует себя прекрасно. Ей всегда было важно, чтобы вещи хорошо сидели на ее фигуре.

А вы любите эту актрису?