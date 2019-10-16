Успеть за 60 секунд: Лободу готовят к выходу на сцену четыре человека

Каждый из нас задавался когда-нибудь вопросом, как успевают артисты переодеться между концертными номерами. Светлана Лобода решила приоткрыть завесу этой тайны. В своем блоге она показала, как всего за одну минуту она не только переодевается, но и поправляет макияж и слегка меняет укладку.

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Секрет оказался прост – с артисткой работает сразу четверо помощников. Один человек занимается укладкой, второй – припудривает носик, два других – одевают звезду. По дороге певице еще быстро дают попить воды из бутылки с трубочкой. Все действо разворачивается в течение 60 секунд – не хуже, чем в армии!

Напомним, ранее мы писали о том, почему Лобода прячет лицо младшей дочери. Звездный психолог Владислав Чубаров уверен, что артистка таким образом привлекает к своей персоне дополнительное внимание.