Ради стройной фигуры Водянова голодает 14 часов в сутки

Наталья Водянова является одной из самых известных российских моделей в мире. Она не скрывает, что всего добилась сама. Девушка также счастлива в браке с бизнесменом Антуаном Арно и воспитывает пятерых детей — младшему три года, а старшему в декабре исполнится 18 лет. На днях модель приехала в Россию. Она успела побывать в гостях у Яны Рудковской, а также дать интервью на радио.

Без стеснения Водянова рассказала о воспитании наследников, своей работе в благотворительном фонде, жизни ее сестры Оксаны, страдающей аутизмом, а также и о красоте. Девушка рассказала, что ей помогает оставаться молодой, красивой и стройной.

«Активный образ жизни — ключ не только к физическому здоровью, но и моральному. Для меня активный образ жизни — это может быть все что угодно: пилатес, йога, спортзал», — высказалась модель.

Она также призналась, что очень любит танцевать. Особенно ей нравится двигаться под треки Мадонны, включая ее хит La Isla Bonita. А вот с секретом стройной фигуры все оказалось просто. Наталья поведала, что полтора месяца назад, в конце августа, узнала про интервальное голодание (есть можно только в определенном интервале, остальное время приемы пищи исключаются).

«Это просто потрясающая вещь! Мне очень нравится!» — заверила девушка.

Она отметила, что раньше считала завтрак главным приемом пищи за день и никогда его не пропускала, но теперь ее отношение к системе питание изменилось.

«Сейчас я выбросила этот завтрак и с таким удовольствием, с такой легкостью провожу свой день. У меня пока 14 часов голодания, а потом 10 часов приема пищи», — рассказала Водянова.

Она пояснила, что ест порой больше трех раз в день, рассказала модель в эфире радио «Комсомольская правда».