Супруга Джигана восхищается «фантастической» памятью мужа

Артист легко запоминает всякие мелочи и может вспомнить их через несколько лет.

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова, похвасталась прекрасной памятью своего мужа. 34-летний артист просто фантастически запоминает все подряд, уверяет его жена.

«Он помнит каждую мелочь, каждую деталь, что, где, когда, при каких обстоятельствах происходило, кто в чём был одет и что стояло на полке перед телевизором десять лет назад в определенный день», — написала мать троих детей в Instagram.

Свою же память Оксана сравнила с черной дырой. Модель легко забывает названия книг и фильмов, а также имена малознакомых людей. Ее мозг фиксирует только нужную информацию.

Старшая дочь Ариела унаследовала папину способность — она помнит в чем была одета и во что играла в какой-нибудь значимый для нее день. Про младших дочерей Лею и Майю пока сложно сказать, чью память они унаследовали. Супруга рэпера попросила подписчиков подсказать, стоит ли ей беспокоиться за свою способность запоминать.

А вы можете похвастаться прекрасной памятью?