ЗВЕЗДЫ

Без купюр: Шакира покажет закулисье своих концертов

В Сети появился трейлер этой музыкальной картины.

Без купюр: Шакира покажет закулисье своих концертов
Шакира четыре раза объехала мир с концертами. Фото: Bilal Jawich/Xinhua

13 ноября две тысячи кинотеатров в 60 странах мира покажут фильм о певице Шакире. Пока в Сети появился полноформатный трейлер этой картины. Известно, что она будет посвящена мировому турне артистки под названием «El Dorado World Tour». Для зрителей это будет как один большой видео-концерт со вставками из-за кулис. В нем можно будет узнать не только о пути к успеху, но и о сложностях в жизни певицы.

Однако, как рассказала сама Шакира в социальной сети, фильм будут показывать только одну ночь. Так что всем ее поклонникам лучше заранее настроиться на ночной поход в кино в середине недели.

Напомним, что Шакира — 42-летняя певица из Колумбии, большой популярности достигли ее песни как на английском, так и на испанском языке. Артистка имеет множество наград, в том числе пять премий MTV за клипы, две «Грэмми» и восемь «Латинских Грэмми». Женщина выпустила 11 альбомов и 4 раза устраивала мировое турне.

Пошли бы вы на такой фильм?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

концертновый трейлерновый фильмПевицаШакира
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без купюр: Шакира покажет закулисье своих концертов
Интересно?
Поделись с друзьями: