Без купюр: Шакира покажет закулисье своих концертов

13 ноября две тысячи кинотеатров в 60 странах мира покажут фильм о певице Шакире. Пока в Сети появился полноформатный трейлер этой картины. Известно, что она будет посвящена мировому турне артистки под названием «El Dorado World Tour». Для зрителей это будет как один большой видео-концерт со вставками из-за кулис. В нем можно будет узнать не только о пути к успеху, но и о сложностях в жизни певицы.

Однако, как рассказала сама Шакира в социальной сети, фильм будут показывать только одну ночь. Так что всем ее поклонникам лучше заранее настроиться на ночной поход в кино в середине недели.

Напомним, что Шакира — 42-летняя певица из Колумбии, большой популярности достигли ее песни как на английском, так и на испанском языке. Артистка имеет множество наград, в том числе пять премий MTV за клипы, две «Грэмми» и восемь «Латинских Грэмми». Женщина выпустила 11 альбомов и 4 раза устраивала мировое турне.

Пошли бы вы на такой фильм?