ЗВЕЗДЫ

Девушки заплатили за участие в телешоу на Бали по 70 тысяч и остались дома

Стремление засветиться за ТВ обернулось боком для 15 россиянок модельной внешности.

Девушки заплатили за участие в телешоу на Бали по 70 тысяч и остались дома
15 девушек заплатили за участие в шоу по 70 тысяч рублей и остались дома ФОТО: Евгения ГУСЕВА/КП

Погоня за славой обернулась крупным «разводом» для 15 российских девушек. Они поверили объявлению блогера Янины Сон и решили принять участие в кастинге на шоу «Преодолей себя».

Популярная блогер обещала, что съемки проекта пройдут на Бали и станут своеобразным аналогом популярного «Дома-2», только строить любовь не придется. По условиям контракта, девушки должны будут изменить свое тело и избавиться от комплексов.

На обещание славы клюнуло 15 кандидаток, с ними заключили контракт и попросили внести по 70 тысяч рублей на аренду виллы и питание. Эти средства будущие звезды перечислили не задумываясь, вот только шоу так и не началось.

Претенденткам сообщали, что съемки переносятся, так как якобы не обработан материал, отснятый для первого сезона. Потом попросили немножко подождать, а потом ожидание затянулось, и несостоявшиеся актрисы стали обрывать телефоны Янине Сон с требованием вернуть деньги.

Но и здесь сработала аналогичная схема: девушек снова просили ждать, потом обещали перевести средства сегодня-завтра и через неделю.

В итоге некоторые уже обратились в суд, другие еще не теряют надежду уладить историю мирно, но, видимо, этого не произойдет, сообщает телеграм-канал Mash.

Кстати, блогер Янина Сон, на которую подписана 121 тысяча фолловеров, называет себя экспертом по упаковке бренда и психологии продаж, сертифицированным коучем. С желающих пройти ее индивидуальный курс она берет 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о еще одном необычном преступлении. На этот раз виновником событий стал кот, который жил в зооуголке тульской колонии. Заключение воспитали в котейке настоящего наркокурьера и исправно пользовались его услугами. Усатый выходил на прогулку за территорию колонии и приносил в ошейнике запрещенные вещества с воли, сообщает сайт радио «КП».

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«Дом-2»Балишоу
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Девушки заплатили за участие в телешоу на Бали по 70 тысяч и остались дома
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