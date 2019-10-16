Без песен мамы: сын Фриске слушает классику и фанатеет от «Нирваны»

Дмитрий Шепелев в этом году стал плотнее общаться с поклонниками. Он рассказывает о смешных случаях из жизни, делится опытом в воспитании сына Платона, а также публикует фото из путешествий. Несмотря на то что телеведущий один воспитывает мальчика, он старается его не баловать, следит за тем, чтобы наследник не часто смотрел мультики и ограничивает его взаимодействия с гаджетами. Но иногда мужчина сталкивается с такими неожиданностями, как ложь из уст ребенка и даже нецензурная брань.

Новый пост Шепелев посвятил музыке. Он рассказал, что предпочитает слушать Платон. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж.

«Когда я включил ему «Нирвану» — это была любовь с первой ноты, сейчас это его любимая группа. А также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pPistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его бесят, говорит, это для девчонок, буэ», — поделился телеведущий.

Дмитрий также отметил, что наследник не далек от классической музыки. Он знаком с Бетховеном и Шопеном, так как несколько раз в неделю ходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, мальчик также считает скучным Элтона Джона, но уважает Фредди Меркури. Но похоже, что в плейлисте Платона нет треков его мамы — Жанны Фриске. Тем не менее Шепелев заверил, что пока не ограничивает своего ребенка в музыкальных предпочтениях.

Поклонники отметили, что у сына телеведущего хороший вкус. «„Нирвана“ это уже классика! У Платона отличный вкус», «Мне кажется у ребёнка должен быть выбор, какую слушать музыку», «А музыку мамы он не слушает? Хорошо бы если ему давали слушать ,что пела мама», «Классно! Ваш сынуля молодец!» — отреагировали на пост подписчики.

А ваши дети какую музыку слушают?