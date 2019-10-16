ЗВЕЗДЫ

Без песен мамы: сын Фриске слушает классику и фанатеет от «Нирваны»

Телеведущий отметил, что пока не ограничивает наследника в поиске музыки.

Без песен мамы: сын Фриске слушает классику и фанатеет от «Нирваны»
Дмитрий Шепелев. фото: globallookpress.com

Дмитрий Шепелев в этом году стал плотнее общаться с поклонниками. Он рассказывает о смешных случаях из жизни, делится опытом в воспитании сына Платона, а также публикует фото из путешествий. Несмотря на то что телеведущий один воспитывает мальчика, он старается его не баловать, следит за тем, чтобы наследник не часто смотрел мультики и ограничивает его взаимодействия с гаджетами. Но иногда мужчина сталкивается с такими неожиданностями, как ложь из уст ребенка и даже нецензурная брань.

Новый пост Шепелев посвятил музыке. Он рассказал, что предпочитает слушать Платон. По его словам, малыш любит хард-рок и гранж.

«Когда я включил ему «Нирвану» — это была любовь с первой ноты, сейчас это его любимая группа. А также Metallica, Clash, Nickelback, SOD и Sex pPistols. Я серьезно. В машине нас сопровождает гитарный запил, под который сын методично кивает головой. А вот хард-рок баллады его бесят, говорит, это для девчонок, буэ», — поделился телеведущий.

Дмитрий также отметил, что наследник не далек от классической музыки. Он знаком с Бетховеном и Шопеном, так как несколько раз в неделю ходит на занятия по фортепиано. По словам телеведущего, мальчик также считает скучным Элтона Джона, но уважает Фредди Меркури. Но похоже, что в плейлисте Платона нет треков его мамы — Жанны Фриске. Тем не менее Шепелев заверил, что пока не ограничивает своего ребенка в музыкальных предпочтениях.

Поклонники отметили, что у сына телеведущего хороший вкус. «„Нирвана“ это уже классика! У Платона отличный вкус», «Мне кажется у ребёнка должен быть выбор, какую слушать музыку», «А музыку мамы он не слушает? Хорошо бы если ему давали слушать ,что пела мама», «Классно! Ваш сынуля молодец!» — отреагировали на пост подписчики.

А ваши дети какую музыку слушают?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий ШепелевЗвездные детиПлатон Шепелев
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Без песен мамы: сын Фриске слушает классику и фанатеет от «Нирваны»
Интересно?
Поделись с друзьями: