ЗВЕЗДЫ

Вернувшаяся из отпуска невестка Пугачевой уделила внимание Никите Преснякову

В Ригу модель летала с подругами, оставив мужа дома.

Вернувшаяся из отпуска невестка Пугачевой уделила внимание Никите Преснякову
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова отдыхала в Латвии без мужа. В Ригу невестка Аллы Борисовны летала с близкой подругой. Об этом модель рассказала на личной страничке в Instagram. Ранее девушка призналась, что она довольна часто путешествует без Никиты, так как им сложно договориться о свободных днях и сопоставить свои графики. Этот факт ни коим образом не влияет на взаимоотношения супругов. Пресняков не запрещает возлюбленной видеться с друзьями, по возможности сопровождая Алену на светских мероприятиях и вечеринках.

Алена Краснова провела уикенд в компании Никиты Преснякова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

По возвращении из Риги невестка Аллы Борисовны решила провести уикенд в компании мужа. Вместе с Никитой модель прогулялась по Москве, побывав неподалеку от Патриарших прудов. В беседе с поклонниками Алена призналась, что с юного возраста мечтала о собственной семье. И когда девушка получила от возлюбленного предложение руки и сердца, то ответила согласием, несмотря на то что даже не рассчитывала услышать от Никиты признание.

Вместе с возлюбленным модель прогулялась по Патриаршим прудам (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

При этом Алена Краснова не торопится обзаводиться потомством. Супруги наслаждаются свободой, не желая делить друг друга с кем-то еще. Однако мама Никиты утверждала, что уже давно готова к появлению внуков. Вот только ее сыновья откладывают отцовство, стремясь к реализации в карьерном плане. Напомним, что у Кристины Орбакайте также есть 21-летний сын Дени Байсаров и семилетняя дочка Клавдия.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вернувшаяся из отпуска невестка Пугачевой уделила внимание Никите Преснякову
Интересно?
Поделись с друзьями: