Вернувшаяся из отпуска невестка Пугачевой уделила внимание Никите Преснякову

22-летняя Алена Краснова отдыхала в Латвии без мужа. В Ригу невестка Аллы Борисовны летала с близкой подругой. Об этом модель рассказала на личной страничке в Instagram. Ранее девушка призналась, что она довольна часто путешествует без Никиты, так как им сложно договориться о свободных днях и сопоставить свои графики. Этот факт ни коим образом не влияет на взаимоотношения супругов. Пресняков не запрещает возлюбленной видеться с друзьями, по возможности сопровождая Алену на светских мероприятиях и вечеринках.

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По возвращении из Риги невестка Аллы Борисовны решила провести уикенд в компании мужа. Вместе с Никитой модель прогулялась по Москве, побывав неподалеку от Патриарших прудов. В беседе с поклонниками Алена призналась, что с юного возраста мечтала о собственной семье. И когда девушка получила от возлюбленного предложение руки и сердца, то ответила согласием, несмотря на то что даже не рассчитывала услышать от Никиты признание.

При этом Алена Краснова не торопится обзаводиться потомством. Супруги наслаждаются свободой, не желая делить друг друга с кем-то еще. Однако мама Никиты утверждала, что уже давно готова к появлению внуков. Вот только ее сыновья откладывают отцовство, стремясь к реализации в карьерном плане. Напомним, что у Кристины Орбакайте также есть 21-летний сын Дени Байсаров и семилетняя дочка Клавдия.