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Отец Виктора Цоя признался, что не знает певицу Ольгу Кормухину

Она обещает подать в суд на Полину Гагарину за исполнение «Кукушки».

Отец Виктора Цоя признался, что не знает певицу Ольгу Кормухину
Ольга Кормухина планирует подать в суд на Полину Гагарину из-за песни Виктора Цоя "Кукушка" ФОТО: ЭГ/Кристина БЕЗБОРОДОВА

Отец Виктора Цоя признался, что впервые слышит о конфликте, в который оказались втянуты сразу две российские исполнительница Полина Гагарина и Ольга Кормухина.

Вторая обещает подать на первую в суд за якобы незаконное исполнение песни Виктора Цоя «Кукушка». Возмущает исполнительницу тот факт, что коллега по сцене использует аранжировку авторства Кормухиной и инструментальный фрагмент, сочиненный Алексеем Беловым.

Роберт Цой, отец легендарного музыканта, был удивлен, что разгорается конфликт, который имеет отношение к его сыну. Сейчас мужчина находится на лечении в Геленджике и не особо следит за новостями из мира шоу-бизнеса.

«Я не в курсе дела вообще, и мне без разницы», — говорит мужчина.

Он с трудом припоминает, что «Кукушку» пела Полина Гагарина, что касается второй исполнительницы, то здесь сложнее.

«А кто такая Кормухина? Я не знаю ее… В первый раз слышу», — комментирует Teleprogramme.pro Роберт Цой.

Со стороны Ольги Кормухиной получить комментариев не удалось. Она обещает высказать свою позицию на пресс-конференции, которая пройдет 17 октября в Москве.

«Кукушка» была написана Виктором Цоем незадолго до его трагической гибели. С тех пор многие музыканты исполняли ее, внося что-то свое. Композиция звучала на концертах Земфира, «Би-2», Алины Орловой, «ДДТ»…

Ольга Кормухина исполнила «Кукушку» в 2011 году, а спустя четыре года песня прозвучала в фильме «Битва за Севастополь». Ее исполнила Полина Гагарина.

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Виктор ЦойОльга КормухинаПолина ГагаринаРоберт Цой
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Отец Виктора Цоя признался, что не знает певицу Ольгу Кормухину
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