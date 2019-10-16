ЗВЕЗДЫ

Похудевшая Кабо показала фигуру в спортивных лосинах

51-летняя актриса заявила, что меньше, чем за неделю ей удалось избавиться от трех лишних килограммов.

Похудевшая Кабо показала фигуру в спортивных лосинах
Ольга Кабо (Фото: Globallookpress.com)

Ольга Кабо на личной страничке в Instagram решила наглядно продемонстрировать результат своего похудения. По словам знаменитости, она провела четыре дня в одном из санаториев, занявшись оздоровлением собственного организма. Меньше, чем за неделю, благодаря спорту, правильному питанию и SPA-процедурам — 51-летней актрисе удалось сбросить три килограмма лишнего веса.

«Похорошела и помолодела!! А, главное, зарядилась энергией и эмоционально готова к новым творческим победам», — подметила Кабо, уточнив, что ей удалось немного скорректировать фигуру.

Примечательно, что одной из первых свежий снимок постройневшей и отдохнувшей Кабо оценила Алика Смехова, которая сделала комплимент актрисе, похвалив ее за проведенную работу над своим телом и организмом.
«Прекрасный результат», — отметила актриса.

К словам Смеховой присоединилась и бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского — Любовь Толкалина. Знаменитость уточнила и теперь и она подумывает над тем, чтобы выкроить время в плотном графике для подобного отдыха в санатории.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алика СмеховаЗвездный стильИдеальная фигуракрасота вне возрастакрасота и здоровьекрасота и молодостьмода и стильОльга Кабо
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Похудевшая Кабо показала фигуру в спортивных лосинах
Интересно?
Поделись с друзьями: