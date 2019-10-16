Похудевшая Кабо показала фигуру в спортивных лосинах

51-летняя актриса заявила, что меньше, чем за неделю ей удалось избавиться от трех лишних килограммов.

Ольга Кабо на личной страничке в Instagram решила наглядно продемонстрировать результат своего похудения. По словам знаменитости, она провела четыре дня в одном из санаториев, занявшись оздоровлением собственного организма. Меньше, чем за неделю, благодаря спорту, правильному питанию и SPA-процедурам — 51-летней актрисе удалось сбросить три килограмма лишнего веса.

«Похорошела и помолодела!! А, главное, зарядилась энергией и эмоционально готова к новым творческим победам», — подметила Кабо, уточнив, что ей удалось немного скорректировать фигуру.

Примечательно, что одной из первых свежий снимок постройневшей и отдохнувшей Кабо оценила Алика Смехова, которая сделала комплимент актрисе, похвалив ее за проведенную работу над своим телом и организмом.

«Прекрасный результат», — отметила актриса.

К словам Смеховой присоединилась и бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского — Любовь Толкалина. Знаменитость уточнила и теперь и она подумывает над тем, чтобы выкроить время в плотном графике для подобного отдыха в санатории.