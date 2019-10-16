Беллу Хадид признали девушкой с идеальными чертами лица

Пластический хирург, американец Джулиан Де Сильва измерил лица знаменитых девушек по формуле «золотого сечения» и назвал обладательницу самого красивого.

Американскую супермодель Беллу Хадид признали самой красивой женщиной в мире. Её черты лица на 94,35 процентов соответствует формуле «золотого сечения», которая была выведена ещё задолго до нашей эры.

Пластический хирург Джулиан Де Сильва измерял челюсти, лоб, расположение губ, носа. Белле Хадид не хватило несколько процентов до совершенства.

На втором месте по результатам исследования оказалась Бейонсе. Американская певица уступила модели лишь на 2 процента.

Тройку идеальных лиц завершает Эмбер Херд. Джулиан Де Сильва отметил, что у актрисы безупречный нос.

Сам доктор говорит о пользе компьютерных технология, которые «позволяют нам приоткрывать тайны того, что именно делает человека физически красивым».

The Sun News сообщили, что в десятку также вошли Ариана Гранде, Тейлор Свифт, Кейт Мосс, Скарлетт Йоханссон, Натали Портман, Кэти Перри и Кара Делевинь.